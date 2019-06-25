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Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü bugün Kazakistan’a indi.

25 Haziran 2019 Salı 11:39
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü bugün Kazakistan’a indi.


Rusya’nın uzay programı konusundaki şüpheleri derinleştiren bir fırlatma kazasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonuna giden ilk ekip bugün güvenli bir şekilde Dünya’ya geri döndü. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain, Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) usta kozmonot Oleg Kononenko ve Kanada Uzay Ajansı’ndan (CSA) rekor sahibi David Saint-Jacques’i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü 204 gün uzayda kaldıktan sonra Kazakistan’ın Dzhezkazgan şehrine indi.


Dünya’ya indikten sonra Kozmonot Kononenko, "Bu tür havayı görmekten mutluyum" şeklinde açıklama yaptı.


Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, CSA astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain’in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.


Rus Soyuz roketi Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılırken başarısız olmuş, roketteki Rus astronot Aleksey Ovchinin ve ABD astronotu Nick Hague Kazakistan’a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Yaşanan kazadan sonra NASA astronotu Anne McClain, kozmonot Oleg Kononenko ve Kanada Uzay Ajansı’ndan David Saint-Jacques’i taşıyan Soyuz MS 11, 3 Aralık’ta ISS’ye gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:39
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