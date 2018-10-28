Soylu'yu karşılayan heyet içinde sürpriz isim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, GAP Havaalanı'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve Zemzem Gülendar Açanal ile MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz tarafından karşılandı.

Daha sonra beraberindekilerle Akçakale ilçesine geçen Soylu, burada Kaymakam Hamza Özer, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya, 2. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz'dan bilgi aldı.

Buradaki askerlerle de sohbet eden Soylu'nun gün içerisinde Suriye'ye sıfır noktasında bulunan sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini incelemesi bekleniyor.