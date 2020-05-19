  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı

Danimarka’da camiler yeniden ibadete açıldı

Beyaz Saray doktoru Trump'ın "hidroksiklorokin" kullanma nedenini açıkladı

Çavuşoğlu ile Pompeo Kovid-19 ile mücedeleyi görüştü

IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak
için kalan
Siyaset

Soylu'nun kritik toplantıda yaptığı dikkatlerden kaçmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi Jandarma Harekât Merkezinde faaliyetlerle ilgili brifing aldı. Soylu’nun komutanların anlattığı bilgileri tek tek not alması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 08:34:00 - 2020-05-19 08:34:27
Soylu'nun kritik toplantıda yaptığı dikkatlerden kaçmadı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda “Bakan’ımız Sayın Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekât Merkezinde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi” denildi. Paylaşımda, ayrıca toplantıdan fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflarda komutanların anlattığı bilgileri Bakan Soylu’nun tek tek not alması dikkatlerden kaçmadı.

Hakurk’a bomba yağdı

Masada istişareler sürerken sahada da güvenlik güçleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK’lı 3 teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Van’ın Başkale ilçesinde ise terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı