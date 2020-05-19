Soylu'nun kritik toplantıda yaptığı dikkatlerden kaçmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi Jandarma Harekât Merkezinde faaliyetlerle ilgili brifing aldı. Soylu’nun komutanların anlattığı bilgileri tek tek not alması ise dikkatlerden kaçmadı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda “Bakan’ımız Sayın Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekât Merkezinde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi” denildi. Paylaşımda, ayrıca toplantıdan fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflarda komutanların anlattığı bilgileri Bakan Soylu’nun tek tek not alması dikkatlerden kaçmadı.
Hakurk’a bomba yağdı
Masada istişareler sürerken sahada da güvenlik güçleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK’lı 3 teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Van’ın Başkale ilçesinde ise terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.