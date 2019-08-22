Soylu'nun açıklamarını görmezden geldi!.. ABD'den 'uyduruk' açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına acil durum mesajı yayınladığına dair sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

"Gerçek dışıdır"

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı, mart ayından bu yana hiçbir uyarı yayınlanmadığı belirtildi.

MLKP iddiaları hakkında derin sessizlik

Terör hamisi ABD, Türkiye'ye karşı başta PKK olmak üzere terör örgütlerini desteklemekten çekinmiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde ABD'li yetkililerin MLKP'li teröristlerle görüştüğünü ve görüşmenin detaylarının da Türkiye tarafından bilindiğini söylemişti. ABD, söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmazken, terör destekçiliğinin yanında daha önemsiz sayılabilecek bir konu hakkında resmi açıklama yaparak sosyal medyadaki iddiaları yalanladı...

Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!