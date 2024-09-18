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Gündem Soylu'dan Özel'e olay gönderme: Burnunu kim kırdı!
Gündem

Soylu'dan Özel'e olay gönderme: Burnunu kim kırdı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 14:42:00 - 2024-09-18 14:47:30
Soylu'dan Özel'e olay gönderme: Burnunu kim kırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı açıklamada mafya örgütlerinin önünün açılmasına ilişkin isim vermeden Süleyman Soylu'ya eleştirilerde bulunmuştu. AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan Özel'e yanıt geldi.

İçişleri Eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat" sözleri ile yanıt verdi.

ÖZÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı açıklamalarında "Türkiye’de mafya örgütlerinin önünü açanların, ilişki kuranların, kol kola girenlerin İçişleri Bakanlığı yaptığı, o görevden alınıp, İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptığı, halen daha bu ülkede suç örgütlerinin cirit attığı bir düzen var. Bu düzeni de değiştirecek olan yine sizlersiniz, size güveniyoruz. Biz CHP olarak bundan sonra hepinizin yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU: CHP GENEL BAŞKANLIĞI SEVİYENE İNDİRME

İçişleri Eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Özgür Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Özgür Özel'e yanıt verdi.

Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin sistematik iftiralarıyla asılan Adnan Menderes’in ölüm yıl dönümünde CHP Başkanı Özgür Özel’e de ancak böyle bir iftira yakışırdı.

Sen önce ayağının nasıl kırıldığını anlat. Ya da daha önce burnunun nasıl kırıldığını anlat.

Sonra da Savcı Selim Kiraz’ı katleden DHKP-C'nin örgüt yöneticiliğinden hükümlü terörist Selçuk Kozağaçlı’ya nasıl kefil olduğunu ve katil arkadaşını anlat…

Ayıptır CHP Genel Başkanlığını seviyene indirme…"

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Eline sağlık

EMEKLİ

SOYLU BAKANIM yine kapak yapmış...Bravo.
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