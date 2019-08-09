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Soylu'dan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi- Soylu, Twitter'de paylaştığı videoda "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin. Haydi bismillah." ifadelerini kullanarak emniyet kemerini taktı

09 Ağustos 2019 Cuma 12:08
Soylu'dan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" etiketiyle başlatılan kampanyaya katıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin." uyarısında bulundu.

Soylu, ifadelerinin sonunda "Haydi bismillah" diyerek emniyet kemerini taktı.

- Çocuklara ödül var

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 09-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla "Kemerin Ses Getirsin" isimli ödüllü video yarışması düzenlendi.

Yarışma kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek "TrafikEgm" twitter adresine göndermeleri isteniyor.

Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:08
  1. "Kemerin Ses Getirsin"
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Twitter

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