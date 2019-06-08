Soylu'dan kaos finansörü Koç'a sert tepki: Gezi'de otel tahsis edenler bugün uçak tahsis ediyor

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi vandallarını destekleyen Koç Grubu'nun tahsis ettiği uçak ile gittiği Ordu'da valiye küfür eden CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmadığı iddiasına değinerek, "CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valimizden ve Ordu'daki polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye hareket etmek, 'it' demek, bu bizim ne devlet ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe bürünmek, zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı." diye konuştu.

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Ordu Valisi Seddar Yavuz'un bugün konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Soylu, "Yapılması gereken kamuoyundan, o arkadaşlarımızdan özür dilemektir." dedi.

Kendisinin daha önceden parti genel başkanlığı yaptığını ancak hakkı olmadığı için VIP kullanmadığını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Bni kimk kınarsa kınasın'

"Daha dün musakka hesabı yapıyordun. Dedin ki 'Ben antrikot yemiyorum.' bugün saltanat sürüyorsun özel uçaklarla. Koç'un özel uçağı, altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum, beni kim kınarsa kınasın Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler Alman televizyonunu, bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçeyi İngiliz televizyonunu tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili hareket geçiriyorlar. Gezi olaylarında FETÖ'yü tahsis edenler, bugün de FETÖ'yü tahsis ediyorlar. Ben ahmak değilim, her şeyi görüyorum. Bunu da dilim döndüğünce vatandaşıma bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun üzerinden bütün bunların kararını İstanbul verecektir."