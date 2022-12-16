Soylu'dan İmamoğlu'na: Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kibir, başka hiçbir şey yok. Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok. kendisini kimle kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan ile kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan İstanbul'un tarihinin en başarılı belediye başkanıydı, kıyaslayan da tarihin en başarısız belediye başkanı." dedi.

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Savur ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın ve ümmetin umudu olduğunu ifade eden Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyayı avucunun içini bildiği gibi yolculuğuna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Ardından Merkez Artuklu ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin başka bir yolculuğa çıktığını, artık 100 yıllık planlar yapan büyük bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübesini, bilgisini, fırsatını ve dünya liderliğini kaçırmak istemediklerini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Tam 20 yıldır bunun mücadelesini verdi. Ona kumpas kurdular. Ona tezgah kurdular Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar, hedef gösterdiler. Hiçbir büyükelçiyle masaya oturmadı. Ben sadece milletin önünde ve Allah'ın önünde eğilirim dedi. Ve buna yolculuğa devam etti. Ilısu Barajı, Yusufeli Barajı ve diğer barajları da sadece bir eser yapmak niyetiyle değil, enerjide, sanayide, teknolojide tam bağımsız bir ülke olabilmesi için bir gayreti ortaya koydu. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değildir. Bunu bilmenizi isterim. Eğer Şam'da Bağdat'ta, Erbil'de, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da ve Pakistan'da huzur gelecekse ve bunlar Amerika'nın ve Avrupa'nın baskısından kurtulacaksa vallahi de bu topraklar sağlayacak billahi de bu millet sağlayacak."

Soylu, "Diyorlar ki Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu var. Ya sizin tartınız, ne tartınız. Birine Ankara Büyükşehir belediye başkanlığını vermişler. Bir tane eser söylesinler, küçükken öyle söylerlerdi, şu küçük dişimi kırayım. Birine İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını vermişler. Kibir, başka hiçbir şey yok. Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok. kendisini kimle kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan ile kıyaslıyor. Tayyip Erdoğan İstanbul'un tarihinin en başarılı belediye başkanıydı, kıyaslayan da tarihin en başarısız belediye başkanı. Öbürü kim, Kılıçdaroğlu. 3 tane koyun versen kaybeder, bir daha da bulamaz. Hepimizin başını da belaya sokar. Onun kaybetmeyeceği bir tek yer var. Ankara'daki büyükelçiliklerin adresini kaybetmez. Onları biliyordur, avucuna yazmıştır çünkü." dedi.

Programlarda AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.