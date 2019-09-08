Soylu'dan Gül ve Davutoğlu'na 'kayyım' tepkisi!

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin gelen tepkilere cevap verdi.

“Neyin seçilmişliği?”

Soylu, yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’ün kayyım kararları ile ilgili "seçilmiş" eleştirilerine yönelik tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Hangi demokrasi, hangi seçilmişlik? CHP, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, seçilmişler diyor, hangi demokrasi kendini imha eder. Dünyada örneklerine bakın. Teröre karışıyorsan ben sana siyaset yaptırmam. Neyin seçilmişliği. Avrupa’da da oluyor, bize gelince ‘seçilmiş’ diyorlar."