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Aktüel

Soylu: "(Rize'deki sel) 12 köye ulaşamadığımız bilgisini vermiştik. Toplam 3 yaralımız var o köylerden, bir kişinin de ayağı kırık ama ulaşıldığı an buraya gelecek. Bir kayıp var, onun dışında herhangi bir mahsur kalma bilgisi şu an elimizde mevcut değil.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 02:13:42 -
Soylu: "(Rize'deki sel) 12 köye ulaşamadığımız bilgisini vermiştik. Toplam 3 yaralımız var o köylerden, bir kişinin de ayağı kırık ama ulaşıldığı an buraya gelecek. Bir kayıp var, onun dışında herhangi bir mahsur kalma bilgisi şu an elimizde mevcut değil.
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