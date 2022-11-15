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Gündem Soylu 'Mesajı aldık, çok güçlü cevap vereceğiz' demişti! Türkiye'nin yeni hamlesi belli oldu
Gündem

Soylu 'Mesajı aldık, çok güçlü cevap vereceğiz' demişti! Türkiye'nin yeni hamlesi belli oldu

Taksim'de yaşanan alçak terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı aldık. Ne olduğunu biliyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz" demişti. Bu sözlerin ardından Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon hazırlığında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 14:44:00 -
Soylu 'Mesajı aldık, çok güçlü cevap vereceğiz' demişti! Türkiye'nin yeni hamlesi belli oldu

Taksim'i kana bulayan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında gözler terör örgütleri PKK/PYD/YPG'ye çevrilirken, Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili “Suriye’ye operasyon sinyali” verdi.

Türk yetkili, "Türkiye Irak’ta PKK militanlarına karşı sınır ötesi operasyonunu tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmayı planlıyor" dedi.

"Çok güçlü cevap vereceğiz"

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı aldık. Ne olduğunu biliyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz" dedi.

Erdoğan yeni safha mesajı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Haziran ayında yaptığı açıklamada gerekirse yeni operasyon yapılabileceğini vurgulayarak, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz" demişti.

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Yorumlar

ali

ben olsam sizin yerinizde,unu yapacagim bunu yapacagim demem,aniden basarim ve orasini yirtip atarim, et kemige dayanmistir.

YA RABBİ

şaşırdık mı...SURİYE.DE ÜREYEN BATAĞI DA İKİ FÜZE ATALIM SAVAŞ ÇIKSINA BORÇLU DEĞİL MİYİZ..... 
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