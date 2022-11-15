Soylu 'Mesajı aldık, çok güçlü cevap vereceğiz' demişti! Türkiye'nin yeni hamlesi belli oldu
Taksim'de yaşanan alçak terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı aldık. Ne olduğunu biliyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz" demişti. Bu sözlerin ardından Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon hazırlığında olduğunu söyledi.
Taksim'i kana bulayan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında gözler terör örgütleri PKK/PYD/YPG'ye çevrilirken, Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili “Suriye’ye operasyon sinyali” verdi.
Türk yetkili, "Türkiye Irak’ta PKK militanlarına karşı sınır ötesi operasyonunu tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmayı planlıyor" dedi.
"Çok güçlü cevap vereceğiz"
İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı aldık. Ne olduğunu biliyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz" dedi.
Erdoğan yeni safha mesajı vermişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Haziran ayında yaptığı açıklamada gerekirse yeni operasyon yapılabileceğini vurgulayarak, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz" demişti.