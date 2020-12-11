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Siyaset Soylu, İzmir’e ikinci kez gitti
Siyaset

Soylu, İzmir’e ikinci kez gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Ekim’de İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma olan depremle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:23:00 -
Soylu, İzmir’e ikinci kez gitti

İzmir’deki programına Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıyla başlayan Bakan Soylu, vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, günlük sıcak yemek dağıtımı, geçici barınma merkezindeki çalışmalar, psikososyal destek hizmetleri, hasarlı binalardaki tahliye ve yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı. Soylu, toplantının ardından Bayraklı ilçesinde kurulan geçici barınma merkezine geçerek incelemelerde bulundu. Merkezde barınan vatandaşlarla görüşerek
taleplerini dinleyen Bakan Soylu, 2 depremzede ailenin yaşadığı konteynerleri de ziyaret etti. Bölgedeki çocuklarla da sohbet eden Bakan Soylu, depremzedelerle fotoğraf çektirdi.

AK Partili Yelda Erol Gökcan’a taziye ziyareti

Soylu’ya barınma merkezi ziyaretinde Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de eşlik etti. Bu arada, Soylu, Muğla’da eşi Süleyman Şah Gökcan’ı kaybeden AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’a da taziye ziyaretinde bulundu.

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