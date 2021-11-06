Soylu İstanbullular, Canan PKK'lılar için ağlar

PKK’nın kurucularından Sakine Cansız ve yanındaki iki terörist gebertildiğinde “Onlar devrimciydi. Vahşice bir cinayetle öldürülmeleriyle birlikte insanlık da öldü” diyerek hainler için gözyaşı dökme noktasına gelen CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019’daki İstanbul seçimleri kaybedilince ağladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aklı sıra ti’ye aldı. Türkiye şehitlerine ağlarken terörist cenazesine eleman gönderecek kadar ruhsuz olan Kaftancıoğlu, Soylu’nun davasına olan bağlılığını gözler önüne seren insani durumunu diline dolayarak büyük tepki çekti. Bir televizyon programında “İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil. İstanbul’u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir” diyerek İstanbul CHP gibi çapsız bir partinin eline geçtiği için ağladığını itiraf eden Soylu’ya “Kıyamam, beni de üzdün şimdi:)” paylaşımıyla aklınca cevap veren Kaftancıoğlu’na isyan eden sosyal medya kullanıcıları ise “Süleyman Bey İstanbul için ağlar, siz ise teröristler için gözyaşı dökersiniz. İşte aranızdaki fark bu” dedi.