Soylu: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği değerlendirmeleri provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanı olarak, herhangi bir inanç grubunun hükümete yönelik değerlendirmesi ve sızması yeni bir sömürü alanıdır ve doğru değildir. Bu bir yalan, provokasyondur. " ifadeleri kullandı.

Bakan Soylu, bazı medya organlarında "devlette mezhep ve cemaat yapılanması" haberini Twitter hesabından paylaştı.

Demokrasi ve hukuk sistemi dışında bazı grupların siyaseti, sermayeyi ve devleti etkilemesinin, yönetmesinin, belli yerlere sızarak güç toplamaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Soylu, "Üstelik hiçbir birimde böyle bir durum yok. Rehberli tartışmalara atıfta bulunarak, bu bizim tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve toprağımızın kabulüdür. "değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, bireysel insanların inanç tercihleri ​​de demokratik yaşamın doğal bir sonucudur. Ancak, inanç gruplarının bireysel istismarına izin verilmeyecektir.

İçişleri Bakanı olarak, herhangi bir inanç grubunun hükümeti değerlendirmesi ve devletin belirli noktalarına sızmasının başlı başına yeni bir sömürü alanı olduğunu ve doğru olmadığını söylüyorum. Bu bir yalandır. Provokasyondur. "