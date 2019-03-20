Soylu: Avrupa tahrik etti, Erdoğan izin vermedi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Irak'la İran'la aramızın en yoğun olduğu dönemde bir araya geldi. Orada Amerika'nın fişeklediği, Avrupa'nın tahrik ettiği bir meseleyi orada akamete uğrattı, kurdurmadı, yoksa kuracaklardı." açıklamasını yaptı.20 Mart 2019 Çarşamba 14:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı, Tayyip Erdoğan kurdurmadı. Irak'la İran'la aramızın en yoğun olduğu dönemde bir araya geldi. Orada Amerika'nın fişeklediği, Avrupa'nın tahrik ettiği bir meseleyi orada akamete uğrattı, kurdurmadı, yoksa kuracaklardı." dedi.
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