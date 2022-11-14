Soylu açıkladı: Saldırganı yakalamasaydık bugün...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin konuştu. Saldırıya ilişkin ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmediklerini belirten Soylu saldırganlarla ilgili dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Soylu "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz.

Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Yakalanmasalardı bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı.

"Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz"

PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj.

Bil bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Kanal atın talimatı var net bir şekilde. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

Elbette biz burada millet olarak birlik içinde güçlü olmalıyız, bunlara boyun eğmemeliyiz. Son 2 saldırının da hem Mersin hem de bunun birinin Münbiç'te ve birinin de talimatının Kobani'den geldiği çok açık net ortadadır.