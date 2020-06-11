Soylu açıkladı! O hain öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat