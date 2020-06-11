  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Soylu açıkladı! O hain öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:20:00 - 2020-06-11 16:36:23
Soylu açıkladı! O hain öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Dürümlü'de 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı