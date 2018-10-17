Soylu açıkladı: 371 üst düzey terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevapladı. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör örgütünü psikolojik ve fiziki olarak çok büyük hüsrana uğrattık. Türkiye içinde 371 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi.