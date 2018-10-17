0553 313 94 23

Soylu açıkladı: 371 üst düzey terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünü psikolojik ve fiziki olarak çok büyük hüsrana uğrattık. Türkiye içinde 371 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:04
Soylu açıkladı: 371 üst düzey terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevapladı. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Soylu, "Terör örgütünü psikolojik ve fiziki olarak çok büyük hüsrana uğrattık. Türkiye içinde 371 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:04
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyada her 9 kişiden 1'i aç
    1. Dünyada her 9 kişiden 1'i aç
    2. Bakan Soylu açıkladı! 'Yakalanan..
    3. “Yılmaz Özdil istihareye yatıp..
    4. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    5. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    6. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    7. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    8. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    9. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    10. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    12. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    13. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    14. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    15. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    16. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    17. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    18. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    19. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    20. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...