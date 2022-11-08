Söylemleri halkçı eylemleri golfçü!

Her fırsatta açlık edebiyatı yapan, simit ve çay fiyatı üzerinden yoksul insanları iktidara karşı dolduran şer ittifakı, diğer yandan bir avuç sosyetenin lüks eğlencesi olan golf sahası bekçiliğine soyundu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Etiler’deki polis okulu arazisinin satılmasını görmezden gelen malum kesim, sıra İstanbul Göktürk Mahallesi’ndeki kamuya ait arazi ve golf sahasında kente katma değer sağlayacak konut projesine gelince, “doğa tahrip ediliyor” bahanesine sarılarak kirli bir algı operasyonuna soyundu.

Vatandaşa simit yandaşa golf

Kamuoyundan yükselen “Yeşil alan olsun” ısrarına rağmen İstanbul Etiler’deki 31 bin 885 metrekarelik polis okulu arazisinin CHP’li İmamoğlu yönetimi tarafından gökdelen inşaatında değerlendirilmek üzere 2 milyar 80 milyon TL’ye satılmasını görmezden gelen malum zihniyet, sıra kamu arazini işgal eden kaymak tabakanın golf sahasına gelince çevreci rolüne büründü. Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk Mahallesi’ndeki kamuya ait arazi ve golf sahasının imara açılmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, “sizi izliyorum” sözleriyle tehditler savururken, başını CHP’nin düşük İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çektiği bir avuç elitist, eylem adı altında çalışmaları sabote etti. İBB yönetimince Dolmabahçe’de kesilen asırlık ağaçları görmezden gelen, doğal sit alanı ilan edilen Adalar belediyesini betona boğan CHP’li belediyeler karşısında üç maymunu oynayan şer ittifakının, İstanbul’a katma değer sağlayacak olan konut projesine “doğa tahrip ediliyor” bahanesiyle karşı çıkması, ikiyüzlülüğün bu kadarına pes dedirtti.

İşleri güçleri film fırıldak

Göktürk’e yerleştikleri halde Kemerköy Sitesi Golf Sahası’na inşa edecek projeye karşı çıkan kaymak tabakanın ikircikli tavrını Akit’e değerlendiren gazeteci Cengiz Alçayır, “Eğer bunlar yeşil alan ve ağaç dostu olsalardı şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tepesinde oturan şahsa, hâlâ Beylikdüzü’nde işgal ettiği 3 bin metrekare yeşil alanın hesabını sorarlardı. Orası kamuya, İstanbulluya ait bir alan. Bunların oraya giderek Ekrem İmamoğlu’nu protesto ettiğini gördünüz mü? Eğer bu zihniyet gerçekten çevreci olsaydı, İmamoğlu’nun gökdelen yapılması için sattığı Etiler’deki polis okulu arazisinin hesabını sorardı. Bunların yürekleri İmamoğlu’na ‘sen işgalci bir başkansın’ demeye yetmez. Çünkü bunların dertleri çevre değil. Bunların dertleri film fırıldak. Bunların omurgası yok. Kendilerini ilgilendiren en ufak bir meselede üç maymunu oynuyorlar. Bunlar yalanlarla dolanlarla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer Canan Kaftancoğlu’nda yürek varsa önce tescilli ağaç katili olan Ekrem İmamoğlu’na Dolmabahçe’de kestiği asırlık ağaçların hesabını sorar. Etiler’deki polis okulu arazisinin hesabını sorar. Ama dertleri çevre değil, iktidarı vurmak. Bunlar kimi, neyle itham ediyorlarsa kendileri 10 kat fazlasını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Parasını ödesinler onların olsun

CHP’lilerin eylem alanına çevirdiği ve adeta oradaki villa sahiplerini arazisiymiş gibi algı oluşturduğu alanın özel mülk olduğuna dikkat çeken Gazeteci Şükrü Sak, “Orası bu villaları yapan adam tarafından golf sahası yapılmış ama oranın tapusu o villa sahiplerine verilmemiş. Demirören de orayı almış, daha sonra borcuna karşılık teminat göstererek Ziraat Bankası’na devretmiş. Neticede orası villa sahiplerinin hakkı değil. Dün gol sahasıydı ama bugün imara açılarak konut yapılıyor. Orada ikamet edenlerin malı gasp edilmiş değil. İmar verilirdi verilmezdi ayrı konu. Fakat kamunun yeşil alanı iptal ediliyormuş gibi algı oluşturmaları doğru değil. Oranın golf sahası olarak kalmasını çok istiyorlarsa villa sahipleri orayı alsın, diledikleri gibi kullansın” dedi. Etiler polis okulu arazisinin İmamoğlu tarafından gökdelen yapılmak üzere satılması sırasında Canan Kaftancıoğlu ve şürekasının benzer bir tepki göstermediğine dikkat çeken Sak, şöyle devam etti:

“Etiler’deki arazinin satılması ve tapunun devri CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı. CHP’li yönetim araziyi sattığına göre orada yapılan gökdelenleri de onaylamış oluyorlar. Ona tepki göstermeyenler bugün şahsa ait bir arazi üzerinden fırtına koparıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı en iyi şey ikircikli tavır takınması. Kendilerine ait oldukları şeye taraflar, kendilerinden olmayanların yaptıklarına ise karşılar. İkiyüzlü siyaset yapıyorlar.”