Söylemlerde bakan eylemlerde hizmetçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde helalleşme adı altında başörtülü kadınları bakan yapmaktan söz etse de geçmişi ağır insan hakları ihlalleriyle dolu CHP zihniyeti, tesettürlü kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaktan geri durmuyor. CHP’li seküler yobazlar her fırsatta başörtülü kadınları, ‘temizlikçi’, ‘cahil’ ve toplumun en alt katmanına mensup insanlar olarak lanse ederken, başı açıkları yüksek mesleklere mensup insanlar olarak konumlandırıyor.

Başörtülüleri aşağıladılar

Kılıçdaroğlu, her ne kadar başörtülülerle helalleşmekten bahsetse de partisinin yakın dönemdeki sicili, tesettür karşıtlığını gözler önüne seriyor. 7 Haziran seçimleri için CHP’nin hazırladığı “Milletçe Alkışlıyoruz” reklamında başörtülüler köylü ve fabrikada çalışan işçiler olarak görülürken, yöneticiler ve beyaz yakalılar arasında yer almadı. Skandalların adamı CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görevinin ilk yılında üstü kapalı bir başörtüsü düşmanlığı sergiledi. İmamoğlu, Kadıköy-Kartal metro hattındaki istasyonlara astığı reklam afişlerinde başı açık kadınları makinist, müşteri hizmetleri uzmanı gibi nispeten yüksek mesleklere mensup olarak lanse ederken, başörtülü kadınları ‘temizlik görevlisi’ olarak konumlandırarak tuvalet temizliğine layık gördü.

Kamuda çalışmasını hazmedemedi

Başörtülülerin kamuda görev yapmasını hazmedemeyenler de CHP içerisinde bolca vardı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘Türbanlı bir hâkim olmaz, türbanlı bir polis olmaz, türbanlı bir subay da olmaz” açıklamasını yaptı. Yine eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar da, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hâkimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ise, polis ve askeriyede başörtüsünün serbest olmasını ‘laikliğe ve anayasaya aykırı’ olarak nitelendirdi.

Tesettürü alay konusu yaptılar

CHP’liler her fırsatta Allah’ın emri olan tesettürle adeta dalga geçtiler. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında. Veya atom çekirdeğini parçalarız” paylaşımıyla başörtülü akademisyenlere dil uzattı. İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atadığı Yeşim Meltem Şişli ise başörtülü İSMEK personeline, “Kapalısınız, ter içinde kalırsınız, kokarsınız” şeklinde hakaret etti. Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Önay Taşdelen de kamuda başörtüsü isteyenlere, “nankör köpekler”, “Karakter fukaraları” diye küfretmişti.

Bay Kemal’in ‘Milletçe alkışlıyoruz’ sloganlı reklam filminde, başörtülü kadınlar, köylü ve çiftçi rolündeydi...

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun oy avcılığı için hazırladıkları afişlerde başörtülü kadınlar hep köylü, hizmetçi ve temizlik görevlisi olarak yansıtılırken başı açık kadınlar ise, statüsü yüksek, iyi eğitim almış vatandaşlar olarak boy gösterdi.