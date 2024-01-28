Soykırımcı küresel çeteye lahey darbesi

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e yönelik kararı soykırımcı İsrail ve destekçisi ABD aleyhine dengeleri değiştirdi. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde açtığı davada, davanın reddi talebini reddederek İsrail’in soykırım suçundan yargılanmasının yolunu açan karara imza attı. İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin bir kısmının soykırım hükümleri kapsamına girdiğini belirten mahkeme, ayrıca ihtiyati tedbir kararı da aldı. Bu karardan sonra ABD-İsrail koalisyonuna bir darbe de ABD yargısından geldi. ABD merkezli insan hakları örgütü Anayasal Haklar Merkezi (CCR), Gazze halkına yönelik soykırımı önleyemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine açtığı dava, Kaliforniya’daki federal mahkemede görülmeye başlandı.

“Dünya 5'ten büyüktür”ün ispatı

Uluslararası yargı sürecinde gelinen aşamayı Akit’e değerlendiren AK Parti Ordu Milletvekili Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, şunları dile getirdi: “Siyonist İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma ABD’nin, Avrupa’nın, hatta Japonya’nın, Hindistan’ın destek vermesini, Çin’in sessiz kalmasını düşündüğümüzde Güney Afrika’nın açmış olduğu dava büyük bir cesaret örneğidir. Türkiye’nin Güney Afrika’ya bütün gücüyle destek verip son derece önemli delilleri yollaması da çok önemli. Bu, Türk devlet aklının çok güzel çalıştığını gösteriyor. Sonucu ne olursa olsun bu, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu gösterecek. Çünkü karşısındaki gücün anlamsız baskısının sebebini de dünyanın anlamasına yol açacak.

Bizim kimseye borcumuz yok

Batı bloğu aslında düşüncelerinde özgür değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti sırasında söylediği ‘bizim size borcumuz yok’ sözü çok önemlidir. Medeniyetimizin onlara bir borcunun olmadığını vurgulamıştır. İsrail’in soykırımdan yargılanma kararı, tüm dünya insanlığında adalete yönelik büyük bir sevinç oluşturdu. Bu dava, Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünü ispatlama çabasıdır aslında. Türkiye’nin açmış olduğu yolun genişleyerek devam edeceğini gösteriyor. Mahkeme eğer İsrail’i soykırımdan suçlu bulursa, bazı ülkeler bu kararı gönüllü olarak uygulayacaktır. Bazı ülkeler ise zorunlu olarak. Yarın öbür gün İsrail’in suçlu bulunan yöneticileri başka bir ülkeye gittiklerinde tutuklanabilecektir.

İnsanlık vicdanı uyandı

Bu dava, insanlık vicdanının uyanmasıdır. Belçika’da, Danimarka’da, İrlanda’da, pek çok Avrupa ülkesinin halkı sokaklarda soykırımı protesto ediyor. ABD’yi kuran dini akım püritenlikti. Ama püritenlik yerini evanjelizme bıraktı. Bu inanışta ilk olarak ‘biz yerleşmiş bütün kültürleri ve inanışları yıkma hakkına sahibiz’ denir. İkinci olarak, biz dünya üzerinde Allah’ın yaratımı olan doğaya müdahale edip istediğimiz şekilde değiştirme hakkına sahibiz’ deniyor. Üçüncü olarak, ‘İstediğimiz kadar öldürme veya öldürmeye izin verme hakkına sahibiz’ diyorlar. Siyonist akıl, dinleri değiştirmelerinin yanı sıra, bilimi de, kültürü de değiştiriyorlar. Eğer Trump seçimi kazanırsa hem ekonomik hem siyasi olarak ABD’de büyük değişiklikler olacak. ‘Yüzyılcılar’ kazanmış olacak. Karşısındakiler ise ‘binyılcılar’. Her iki akım da İsrail’in büyümesini savunuyor ama aralarında şöyle bir fark var; Yüzyılcılar, İsrail devletinin son savaşı kazanıp büyüdükten sonra hepsinin Hıristiyanlığı kabul edeceğine inanıyor. Kur’an-ı Kerim, ‘ins’ ve ‘cins’ten bahseder. ‘Cins’in karışmış olduğu insan grubu vardır. Bunlar dünyada son derece etkilidir ve ‘cins’ten etkilenenlerdir. Biz onların karşısında olan ins’ grubundanız. Türk devlet aklına çok güveniyorum. Bu işin sonu hayırlı olacak.”