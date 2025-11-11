Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Soykırımcı İsrail devleti, Filistinlilere yönelik baskıyı artıracak yeni bir hukuki adımı Meclis gündemine taşıdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısı için Knesset'te oturum düzenlendi.

IRKÇI BEN-GVİR: "SÖZ VERDİK VE YERİNE GETİRDİK"

Yapılan ilk oylamada 120 milletvekilinden 39'u tasarı lehine oy kullanırken, 16 milletvekili karşı oy kullandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zaferini ilan etti:

"Otzma Yehudit (Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi."

Ben-Gvir, daha önce de Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için defalarca çağrıda bulunmuştu.

YASALAŞMASI İÇİN İKİ OYLAMA DAHA GEREKİYOR

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun geçen hafta kabul ettiği söz konusu tasarının, tamamen yasalaşarak yürürlüğe girmesi için Meclis'te toplamda 3 farklı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

İlk oylamanın geçmesi, tasarının yasalaşma sürecinde önemli bir aşamayı tamamladığı anlamına geliyor.