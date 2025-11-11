  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı

Osman Yüksel’i 10 Kasım’da rahmetle anıyoruz! Defalarca tutuklanmayı göze aldı usanmadan İslam'ı anlattı
Dünya Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek
Dünya

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Soykırımcı İsrail’in parlamentosu, tutuklu Filistinlilerin idam edilmesini öngören yasa tasarısını ilk oylamada kabul ederek büyük bir skandala imza attı.

Soykırımcı İsrail devleti, Filistinlilere yönelik baskıyı artıracak yeni bir hukuki adımı Meclis gündemine taşıdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısı için Knesset'te oturum düzenlendi.

IRKÇI BEN-GVİR: "SÖZ VERDİK VE YERİNE GETİRDİK"

Yapılan ilk oylamada 120 milletvekilinden 39'u tasarı lehine oy kullanırken, 16 milletvekili karşı oy kullandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zaferini ilan etti:

"Otzma Yehudit (Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi."

Ben-Gvir, daha önce de Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için defalarca çağrıda bulunmuştu.

 

YASALAŞMASI İÇİN İKİ OYLAMA DAHA GEREKİYOR

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun geçen hafta kabul ettiği söz konusu tasarının, tamamen yasalaşarak yürürlüğe girmesi için Meclis'te toplamda 3 farklı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

İlk oylamanın geçmesi, tasarının yasalaşma sürecinde önemli bir aşamayı tamamladığı anlamına geliyor.

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor
Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Dünya

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

İsrail korkudan tir tir titredi: "Türkiye ciddi bir rakip"
İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

Gündem

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

İsrail Gazzelileri boğuyor!
İsrail Gazzelileri boğuyor!

Gündem

İsrail Gazzelileri boğuyor!

Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti
Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti

Dünya

Soykırımcı İsrail’den Merkel'e fahri doktora: Ödül töreni büyük tepki çekti

Filistinli esirlere tecavüz edilmesine yüreği dayanmamıştı! Hapsedilen İsrailli yürekli başsavcıdan üzen haber geldi
Filistinli esirlere tecavüz edilmesine yüreği dayanmamıştı! Hapsedilen İsrailli yürekli başsavcıdan üzen haber geldi

Dünya

Filistinli esirlere tecavüz edilmesine yüreği dayanmamıştı! Hapsedilen İsrailli yürekli başsavcıdan üzen haber geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler
Gündem

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, AYYILDIZLI bileklik ile ilgili sosyal medyada bir mesaj paylaştı!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23