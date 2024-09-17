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Dünya

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:51:00 - 2024-09-17 21:18:33
Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Soykırımcı İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını patlattı, çok sayıda yaralı var. Dünya bu siber saldırıyı konuşuyor...

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi, binden fazla kişi yaralandı.

İran Mehr haber ajansı, yaralılar arasında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de olduğunu bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı olan vatandaşlarına derhal bunlardan kurtulma çağrısı yaptı.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın yüzlerce üyesinin, haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu ağır yaralandığını söyledi.

HİZBULLAH: EN BÜYÜK GÜVENLİK İHLÂLİ

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi.

Başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ambulanslar ilerlerken, bölge sakinleri patlamaların 30 dakikadan fazla sürdüğünü söyledi.

Reuters'a konuşan üç güvenlı̇k kaynağı, Lübnan'da patlayan çağrı cı̇hazlarının Hı̇zbullah'ın son aylarda getı̇rdı̇ğı̇ son model cihazlar olduğunu belirtti.

LÜBNAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık çalışanlarını, işyerlerine giderek yaralıları tedavi etmeye ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Lübnan Kızıl Haçı da yaptığı açıklamada, 50 ambulans ve 300 acil tıp teknisyeninin toplu çağrı cihazı patlamasının ardından mağdurların tahliyesine yardımcı olmak için hazır beklediğini bildirdi.

SİNYAL SESİNİN ARDINDAN PATLADI

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail "pager" isimli çağrı cihazlarına sızdı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Bölgedeki yayın kuruluşları, bir kişinin ödeme yaptığı bir market kasiyerinin yanına yerleştirilmiş küçük bir el cihazının kendiliğinden patladığını gösteren kamera görüntülerini yayımladı.

Bir başka görüntüde ise bir patlamanın pazar alanındaki bir meyve tezgahında duran bir kişinin acıyla yere düşmesine yol açtığı görülüyor.

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Yorumlar

Mehmet

Helal olsun .Biz yahudi yazılımlarını kullanırsak olacağı bu.Istegram gittiğinde yahudilere yalvaran siyasi lisderler utansin.Yerli ve milli olmayan herşey ölümdür.

Okur

Cok iyi olmus. Savas ettigini soyleyen adamlar onlarin yaptigi son model cihazlari getirip onunla haberlesiyorlar. Bu aptalliginizla herseyi hakkediyorsunuz. Yazik. Bizede boykot yapin diyorlar.
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