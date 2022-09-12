Soykırımcı Çin, stratejik Türk şehrinin dünya ile bağlantısını kesti!

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, genelde Doğu Türkistan özelde Gulca şehriyle ilgili son yaşanılanları değerlendirdiği durum özet raporu yayımladı. Türkiye'ye çağrıda bulunulan raporda Gulca'daki Uygur Türklerine yapılan ayrımcılık politikasına yer verildi.

Çin, Doğu Türkistan'da 'Açlık Soykırımı' uyguluyor

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin, Doğu Türkistan'daki baskılarını yeni bir boyuta taşıyor. Çin, Doğu Türkistan'da iki aydır kasıtlı ve bilinçli bir şekilde Açlık Soykırımı uyguluyor. Çin Cumhurbaşkanı, Soykırımcı Şi Cinping'in çok sert bir şekilde uygulamaya koyduğu "Sıfır Kovid" süreci tüm hızıyla devam ederken, hükûmet pozitif vakalar olduğunu iddia ederek; Doğu Türkistan'daki "tam kapanma" politikasını sürdürüyor. Eve hapsedilen Doğu Türkistanlılar, gündelik ihtiyaç, yeme içme konularında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.

Çin rejiminin özellikle Urumçi, Kaşgar ve Gulca şehirlerinde aldığı karantina önlemlerini açıkladığı genelge kapsamında; toplu taşıma ve şehirlerarası seyahatler yasaklandı, okullar tatil edilirken hastanelerin açık bırakıldığı söylenen acil servislerine hasta kabul edilmedi. Bu kapsamda Uygur Türklerinin oturduğu apartman kapılarına zincir vuruluyor ve kaynak yapılarak kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Ayrıca dışarıdan hiçbir şekilde yiyecek temininin yapılmaması dikkat çekiyor.

Çin rejimi tarafından ortaya koyulan insanlık dışı uygulamada şehirlerarası ulaşım ve ticaret yasaklandı. Doğu Türkistan'ın köy ve kasabalarındaki gıda ürünlerinin, meyve-sebzelerin ve hayvanların telef olduğu, evlerine kilit vurulmuş yüzbinlerce aileden çok sayıda ölüm vakası tespit edildiği ve açlığa dayanamayıp binadan atlayan Doğu Türkistanlıların video ve fotoğraflar Çin sosyal medyalarında paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Doğu Türkistan genelindeki son gelişmeler hakkında durum raporu yayımladı. Doğu Türkistan'ın özellikle Gulca kentindeki Uygur Türklerinin açlıkla mücadele ettiğine dair bilgilerinin yer aldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

Genelde Doğu Türkistan'da özelde ise Gulca'da Çinlilerin ve Uygurların oturduğu tüm bölgeler karantina adıyla kapatılsa da Çinlilerin oturduğu bölgelerde daha gevşek bir uygulama yapılırken, Çinlilerin günlük temel ihtiyaçları olağan bir şekilde karşılandı. Ağustos ayının sonlarına gelindiğinde ise Çin devlet görevlilerinin Uygur Türkleriyle Çinliler arasında ciddi ayrımcılığa giderek Uygur Türklerinin temel gıda ihtiyaçlarının tedariklerini zorlaştırdığı bölgeden gelen bilgilerle iyice anlaşılır duruma geldi. Üstelik Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde evlerin kapıları dışarıdan kapatılmakla birlikte apartmanların girişleri de çıkılmaz hale getirildi.

Gulca neden önemli?

İki aydır karantina bahanesiyle kapatılan Gulca neden önemli? Gulca Çin'in Kazakistan üzerinden Rusya ve Avrupa'ya açılabilmesi için stratejik bir şehir olarak yer alıyor. Çin'in iç bölgelerinden kalkan çeşit çeşit Çin malı yüklü trenler Gulca'nın sınır bölgesi Korgas'a ulaşıyor.

Gulca'nın özelikle Korgas sınırı Çin için büyük bir önem arz ediyor. Çin'in açıkladığı verilere göre son üç yıl içinde Korgas sınır kapısından toplam 25 bin 526 Çin-Avrupa yük tren seferi gerçekleştirildi. Böylece Korgas Sınır Kapısından çıkan günlük tren sayısı 18'in üzerine çıkmış durumda. Tren sayısı bu yılın ilk yarısında ise yüzde 9,31 artarak 3 bin 181'e ulaştı. 2022 Ocak-Haziran döneminde Korgas sınır kapısından geçerek farklı ülkelere gönderilen Çin malı yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,73 artışla 4 milyon 489 bin 200 tonu buldu.

Yılın başından bu yana, Korgas'tan geçen Çin-Avrupa yük treni seferlerinin yapıldığı hatlara 8 yeni hat daha eklendi. Ayrıca tren hatlarının sayısı 26'dan son bir yıl içinde 48'e yükseltildi. Toplam sayısı 80'ı aşan söz konusu hatlar Çin'i 18 ülkenin 45 kentine bağlıyor ve 200'den fazla çeşit Çin malı bu ülkelere ulaşıyor. Çin için Gulca ve Korgas'ta yaşayan Uygur Türkleri, Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine gelecek Çin mallarının için bir numaralı tehdit olarak kaydediliyor.