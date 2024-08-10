Soykırıma dijital karartma

Gazze’de soykırımını sürdüren İsrail, işlediği insanlık suçlarını sosyal medya platformu X’de aklama için de kara propaganda yürütüyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Gürbüz ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) için hazırladıkları raporda İsrail’in yürüttüğü algı yönetimini ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada İsrail’in sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ele alındı. Raporda, İsrail’in soykırımları aklamaya çalıştığının altı çizildi.

KATLİAMA MEŞRULAŞTIRMA

Çalışmada, şu tespitlere yer verildi: “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Hamas’ın özellikle barbar, vahşi gibi kavramlarla sürekli yinelenen metinlerle değersizleştirildiği ve Hamas’ın bir tehdit olduğu sürekli vurgulanmakta. IDF'nin insani yardım çabalarının vurgulandığı sosyal medya içerikleri ile İsrail askerinin eylemlerinin izleyicilerin gözünde meşrulaştırılması yapılmaktadır. Hatta daha da ileri gidilerek İsrail askerinin ahlaki üstünlüğü dahi X’te paylaşılan mesajlar arasında algı yönetiminde ne kadar uç noktalara ulaştığını göstermesi bakımından ilginçtir izlenimleri yer aldı.

HAMAS EŞİTTİR NAZİLER PROPAGANDASI

İsrail Savunma Kuvvetleri hesabında yapılan bir paylaşıma yer verilen çalışmada “Gazze’de katledilen insanların yıkıntıları arasında bulunduğu iddia edilen bir kitap üzerinden (Hitler’in Kavgam kitabı) algı yönetimi yapılmakta, Hamas’ın ideallerinin ve eylemlerinin Hitler’e benzetildiği bir mesaj paylaşılmaktadır. Aslında tüm dünya insanlığının gözü önünde Hitler ideolojisinin benzerini hiç kimseye aldırış etmeden yürüten taraf İsrail olmasına rağmen algı yönetimi yoluyla kitleleri etkileyebilmek adına ne kadar ince algı operasyonları yürütüldüğü aşikardır” ifadeleri kullanıldı.



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ETKİLİ BİR MANİPÜLASYON YÜRÜTÜYOR

Çalışmada, İsrail’in algı yönetme hususunda Hamas’ı "İnsanlığa karşı savaş" yürütüyor şeklinde gibi tanımlamalar yaptığı, Gazzeli mağdur, masum, şehit çocukların yataklarının altında silah bulunduğundan bahsedildiğine yer veriliyor. İsrail’in, Hamas'ı ve Gazzeli halkı son derece olumsuz bir şekilde gösterilmesine katkıda bulunan manipüleyi etkili şekilde kullanan bir sosyal medya algı yönetimi yaptığı da raporda dikkat çekilen detaylardan. Yapılan çalışma BTK’ya sunulacak. Uluslararası etkili bir çalışmada yer alarak kitaplaştıracak ve dünyaya duyurulacak.

Kamera arkası infazları

Sosyal medyadan askerlerinin Filistinlilere yardım ettiği yalanını yaymaya çalışan İsrail, diğer yandan yardım tırlarını bile vurarak yüzlerce insanı katletti. Özellikle askerlerin çocuklara şeker verdiği görüntüleri paylaşan soykırım ordusu, arka planda doğum hastanelerini bile vurup kuvözdeki bebekleri katletmekle meşguldü. Bu yalanların hafızalarda yer eden bir tanesi de geçtiğimiz kasım ayında yaşanmıştı. İsrail Ordusu’nun, Gazze’nin Zeytun semtinde 79 yaşındaki Beşir Hacı'ya “güvenli koridor”dan geçiş için yardım eden askerlerin fotoğrafını yayınlamasında bir gün sonra Hacı'nın cansız bedeni bulunmuştu. Hacı'nın torunu Hala Hacı, İsrail askerlerinin dedesinin kafasına ve sırtına ateş ederek vahşice infaz ettiğini söylemişti.