Soykan’a 5816 prangası
5816 sayılı kanun bir gazetecinin daha özgürlüğünü çaldı. Anıtkabir’in aylık masraflarının paylaşıldığı bir gönderiye destek verdiği için hakkında 28 Şubat 2022’de dava açılan Akademya dergisi editörü Hayreddin Soykan, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasının istinafça onanmasının ardından Kartal Cezaevi’ne konuldu.
FARUK ARSLAN İSTANBUL
Fikir ve ifade hürriyetine pranga vuran 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu yine bir gazetecinin özgürlüğünü çaldı. 28 Şubat sürecinde zindanlara atılan Akademya Dergisi Editörü Hayreddin Soykan, Anıtkabir’in aylık masraflarının paylaşıldığı bir gönderiye destek vermesi üzerine hakkında 28 Şubat 2022’de başlatılan dava kapsamında 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı İstinaf’ta da onandı. Manidar tarihte başlayan ve skandal kararla neticelenen davada verilen cezasını çekmek üzere önceki gün Kartal Cezaevi’ne konulan Soykan, 28 Şubat sürecinde ise Kartal Cezaevi’nde işkencelere uğramıştı.