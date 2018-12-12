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Soyguncuları pompalı tüfekle püskürtürken, yanlışlıkla yoldan geçen kadını vurdu

Gaziantep'te dükkanını soymaya çalışan silahlı sahısları pompalı tüfekle püskürten kuyumcu, yanlışlıkla yoldan geçen bir kadını da yaraladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:15
Soyguncuları pompalı tüfekle püskürtürken, yanlışlıkla yoldan geçen kadını vurdu

Gaziantep'te maskeli ve silahlı iki soyguncuyu püskürtmeye çalışan kuyumcu, kovaladığı şahısları etkisiz hale getirmek isterken yanlışlıkla yoldan geçen bir kadını vurdu.

İddiaya göre, Gaziantep Selimiye Mahallesi'nde bulunan Ali K.'ya ait kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde maskeli ve pompalı tüfekli 2 şahıs geldi.

Hemen dükkandaki pompalı tüfeği eline alan kuyumcu Ali K., şahıslara ateş etmeye başladı. Kaçmaya başlayan silahlı ve maskeli soyguncular, ara sokakta plakasız olduğu ileri sürülen bir araca binerek kaçtı. Şahısları kovalayan kuyumcu ise kaçan hırsızları durdurup etkisiz hale getirmek için peşinden ateş açtı. Kuyumcunun tüfeğinden çıkan saçmalardan biri ise Ayfer D.'nin bacağına isabet etti. Evine yaklaşık 30 metre kala yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis, maskeli ve silahlı hırsızların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:15
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