Şoygu Ukrayna savaşında ölen Rus askeri sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını belirten Şoygu, "Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubu Ukrayna'nın çıkarları için kullanılıyor. Kiev'de de Batı askeri komutanlığının 150'den fazla askeri uzmanı fiilen görev yapıyor" dedi.

Rus Bakan ayrıca, kısmı seferberliğe tani olacak kişilerin sadece "askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler" olacağını söyledi. Şoygu ayrıca, kısmı seferberlik sırasında, seferberlik durumunda göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1'nin cepheye gönderileceğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Batılı komutanlar Kiev'de, operasyonları yürütüyorlar. Seferberlik kapsamında 300 bin yedek asker göreve çağrılacak. Bizim büyük kaynaklarımız var, 25 milyon kişi. Seferberlik için çağrılanlara cepheye gönderilmeden askeri eğitim verilecek. Ukrayna'daki özel askeri operasyonda şimdiye kadarki kayıp sayımız 5.937" dedi.