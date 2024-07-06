Soya çocuklarda bilişsel yetenekleri artırabilir: Litre litre satın alın! Bu şekilde tüketenler öve öve bitiremediler

Yeni bir araştırmada, soya gıdalarından daha fazla izoflavon tüketen çocukların daha iyi düşünme yetenekleri ve dikkat sergiledikleri ortaya çıktı.

İzoflavonlar , başta soya fasulyesi ve soya ürünleri olmak üzere baklagillerde bulunan doğal polifenolik bileşiklerdir .

Daha önce yapılan araştırmalar soya izoflavonlarının yetişkinlerde hafızayı güçlendirebileceğini gösterse de, çocuklarda faydaları henüz yeterince incelenmedi.

Amerikan Beslenme Derneği'nin yıllık amiral gemisi toplantısı olan NUTRITION 2024'te sunulan yeni bir araştırma, daha fazla izoflavon tüketen çocukların daha iyi bilişsel yeteneklere sahip olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 7 ila 13 yaşlarındaki 128 çocuğu kapsayan daha önceki bir çalışmadan elde edilen verileri inceledi. 7 günlük diyet kayıtlarından elde edilen bilgileri kullanarak, her çocuğun ortalama diyet alımını, tüketilen makro besinler, mikro besinler, vitaminler ve izoflavon miktarları dahil olmak üzere hesapladılar.

Araştırmacılar daha sonra çocukların genel zihinsel yeteneklerini ve dikkat yeteneklerini değerlendirmek için çeşitli testler kullandılar.

Daha fazla soya gıdası tüketen çocuklar dikkat görevleri sırasında daha hızlı tepkiler sergilediler ve daha hızlı işleme hızı gösterdiler. Ancak soya izoflavonu alımının genel entelektüel yeteneği etkilemediği görüldü.

Çalışmada izoflavon içeren soya gıdalarının genel tüketimi düşüktü; çocuklar günde ortalama 1,33 mg izoflavon tüketiyordu.

"Bireysel katılımcılar için soya tüketimi 0 ila 35 mg/gün arasında değişiyordu. Bunu perspektife koymak için, 8 fl. oz soya sütü yaklaşık 28 mg izoflavon sağlar, bir porsiyon tofu yaklaşık 35 mg sağlar ve yarım fincan buharda pişirilmiş edamame yaklaşık 18 mg izoflavon sağlar," diyor Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde sinirbilim doktora öğrencisi olan Ajla Bristina.

Soya ürünlerinin faydaları ve riskleri

Çalışma, soya gıdalarındaki izoflavonların çocuklarda bilişsel yetenekleri doğrudan geliştirdiğini kanıtlamıyor; sadece bir ilişkiyi gösteriyor.

Soya ürünleriyle ilgili birçok sağlık efsanesi vardır. İzoflavonlar, doğal östrojenik aktivite içeren veya bağırsakta östrojenik bileşiklere dönüştürülen fitoöstrojenler olarak sınıflandırılır. Bu, soya gıdalarının yüksek tüketiminin üreme hormonlarını bozabileceği korkularını artırır .

Ancak soya fasulyesinin zararlı etkilerine ilişkin bulgular, esas olarak insan biyolojisini yansıtmayan hayvan çalışmalarına dayanmaktadır.

2021'de 417 rapor üzerinde yapılan bir inceleme, izoflavon alımının tiroid fonksiyonunu olumsuz etkilemediği sonucuna vardı. Dahası, kadınlarda meme veya endometriyal doku veya östrojen seviyelerinde de olumsuz etkiler görülmedi. Soya izoflavonu erkeklerde testosteron veya östrojen seviyelerini veya sperm veya semen parametrelerini olumsuz etkilemez.

Araştırmacılar, izoflavon alımının çocuklarda olumsuz etkilerinin tespit edilmediğini ancak şu ana kadar sınırlı araştırma yapıldığını belirtti.

Yapılan araştırmalar soya ürünlerinin sağlık açısından bazı faydaları olduğunu ortaya koymuştur, bunlardan bazıları şunlardır:

Diğer proteinlerin soya proteini ile değiştirilmesi kötü kolesterolde küçük de olsa bir azalmaya yol açabilir .

Soya izoflavon takviyeleri veya soya proteini , menopoz dönemindeki sıcak basmalarının sıklığını ve şiddetini hafifçe azaltmaya yardımcı olabilir .

Soya proteini hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını hafifçe düşürebilir.

Asyalı kadınlarda çocukluk ve ergenlik döneminde yüksek soya tüketiminin, ileriki yaşlarda meme kanserine yakalanma riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Yeni çalışmanın yazarı Bristina, kavrulmuş edamame, soya fıstığı veya soya sütü gibi atıştırmalıkların diyete daha fazla soya eklemenin iyi yolları olduğunu söylüyor. Bu arada, tofu, tempeh veya soya bazlı nugget'lar da öğünler için iyi seçeneklerdir.

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