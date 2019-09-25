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Sovyetlerin gözdesiydi! Yıllar sonra ilk kez fırlatıldı

Rus ordusu tarafından Sovyetler Birliği döneminde kullanımına başlanan BM-30 "Smerç" çok namlulu seyir füzesi, geliştirildikten sonra ilk testini başarıyla tamamladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:22

Sovyetler Birliği döneminde 1980 yılında tasarlanan ve 1989 yılında Sovyet ordusunun hizmetine giren BM-30 "Smerç" çok namlulu seyir füzesi, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geliştirildi. Zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla üretilen roketatarlar bu kez deniz kullanımına uyarlandı. 300 milimetre çapı ve 84 ile 124 kilometre menzili bulunan roketatarların menzili geliştirildikten sonra Rus bombardıman gemilerinde bulunan deniz silah sistemleri AK-630 ve AK-176MA’nın yerine monte edildi.

Japon Denizi’nin Büyük Petro Körfezi’nde gerçekleşen testte savaş gemisinden fırlatılan BM-30 “Smerç” roketatar seyir füzeleri, hareket halinde bulunan 50 kilometredeki hedefi başarıyla imha etmeyi başardı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, başarıyla gerçekleşen denemenin görüntüleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise Japon Denizi’nde gerçekleşen test sırasında roketatarların monte edildiği bombardıman gemisine 10 adet savaş gemisi ve 1 adet yardımcı geminin eşlik ettiği ifade edildi. Ayrıca BM-30 “Smerç” roketatar sistemi geliştirildikten sonra yeniden isimlendirildi.

Buna göre roketatarların yeni ismi X-35 ‘Uran’ olarak duyuruldu. Yeniden modernize edilerek ilk testi yapılan roketatarların testlerine devam edileceği tüm testlerden başarıyla geçmesi durumunda Rusya Savunma Bakanlığının envanterlerine yeniden kazandırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
  1. Sovyetler Birliği
  2. Rusya

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