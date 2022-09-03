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Gündem Şovmen Tunç Soyer bakın bu kez nerede ortaya çıktı
Gündem

Şovmen Tunç Soyer bakın bu kez nerede ortaya çıktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "şovmen" başkanı Tunç Soyer, İzmir'de düzenlenen MasterChef programına bisikletiyle dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:48:00 - 2022-09-03 12:49:17

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekranlara gelen MasterChef'in yeni bölümü İzmir'de yayınlandı. Kent Ormanı'nda kurulan platformda programın çekimleri yapılırken programa CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuk oldu.

Şov peşinde koşarak insanlara şirin gözükmeye çalışan Soyer alana bisikletiyle geldi. Öte yandan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de jüri olarak programda yer aldı.

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Yorumlar

Hasan

Ayarinizi mi bozdu modern çağdas bir yonetici gormek
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