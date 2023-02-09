Şov peşinde koşuyorlar! Twitter derdine düştüler

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmak için birlik olmaya çalışırken, bazı kimseler de yardım ediyorum bahanesiyle şov peşinde koşuyor.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan fenomen Oğuzhan Uğur, AFAD'ın yardımları beklettiğini ima ederek, provakasyon yapılan Twitter'ın açılmasını istedi. AFAD ve devletimizin birçok ihbar hattı bulunmasına rağmen insanların Twitter üzerinden ihbar yaptığını söyledi. Türkiye'nin karşılaştığı en büyük felaketin boyutunu görmezden geldiler.