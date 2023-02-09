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Gündem Şov peşinde koşuyorlar! Twitter derdine düştüler
Gündem

Şov peşinde koşuyorlar! Twitter derdine düştüler

Habertürk canlı yayınına AFAD ve devletimizin çabaları görmezden gelindi. AFAD'ın araçları beklettiğini söyleyen Oğuzhan Uğur Twitter'ın derdine düştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 02:20:00 -

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmak için birlik olmaya çalışırken, bazı kimseler de yardım ediyorum bahanesiyle şov peşinde koşuyor.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan fenomen Oğuzhan Uğur, AFAD'ın yardımları beklettiğini ima ederek, provakasyon yapılan Twitter'ın açılmasını istedi. AFAD ve devletimizin birçok ihbar hattı bulunmasına rağmen insanların Twitter üzerinden ihbar yaptığını söyledi. Türkiye'nin karşılaştığı en büyük felaketin boyutunu görmezden geldiler.

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