Şov balonu erken patladı! Ekrem THK ile uğraşırken İstanbul'a kül yağdı

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Başakşehir'de bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, bölge sakinleri tarafından kameraya kaydedildi.

Fabrika deposundaki yangının boyutu, İstanbulluları korkuttu. Şehrin üstü kül bulutu tarafından kaplandı. Ayrıca Başakşehir'de sokaklara yangın nedeniyle gökten küllerin yağdığı görüldü.

İmamoğlu'na tepki yağdı

Yangının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağı haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelindeki orman yangınları üzerinden şov yaprak Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarını tekrar uçar duruma getireceklerini söyleyen İmamoğlu'nun, daha depo yangınına müdahale edememesi vatandaşların eleştirisine neden oldu.

İmamoğlu THK uçaklarıyla uğraşırken, İstanbulluların tepesine kül yağması, halk genelinde infiale neden oldu.

Henüz geçen sene Kadıköy'de İBB'ye bağlı itfaiye erleri, belediyenin kullandığı merdivenlerin dayanıksız olması nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetmişti. Erler, itfaiye merdiveninin kırılması sonucu yüksekten düşerek yaşamlarını yitirmişti. Ayrıca Kadıköy'deki olay bir tatbikat sırasında yaşanmıştı. Daha İstanbul'daki yangınlarla baş edemeyen İmamoğlu'nun Ege'nin yangınlarıyla ilgilenmesi ayrıca eleştiri malzemesi haline geldi!..

İşte İstanbul'daki yangın nedeniyle oluşan manzara: