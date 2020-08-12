Sosyolog yazar, İstanbul Sözleşmesi'nin yıkımını madde madde açıkladı!

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Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nde getirdiği yıkımı tek tek sayarak ele aldı.

"İstanbul Sözleşmesine neden karşı olduğunu dile getiren Adnan Kalkan, madde madde şu açıklamalarda bulundu:

1. LGBTQ+ meşrulaştırma ve yasal güvenceye kavuşturma amacıyla çalışmalar yapanlar uzun zamandır tepki ile karşılaştıkları için bu amacı gerçekleştirememekteydiler. İstanbul Sözleşmesi (Madde 3/b) ile homoseksüellik yasal alt yapıya kavuşmuş olacaktır. Birlikte yaşayan bireyler 'partner' deyimi ile cinsiyet farketmeksizin kadın kadına, erkek erkeğe evlilik ve cinsel yaşamı serbest bırakmaktadır. Biz fıtrat olan kadın-erkek evliliği dışında evlilik olmasını istemediğimiz için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

2. Cinsel yönelim İstanbul Sözleşmesi (Madde 4/3) ile temel haklar haline gelmiş olmaktadır. Bu durumda bir kızımızın erkek olmak, erkek çocuğunuzun kız olmak için ameliyat ile cinsiyet değiştirmesine müsaade etmek istemeyişimizden dolayı İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

3. İstanbul Sözleşmesi ile kadınlar lehine alınacak hiç bir karar ayrımcılık (Madde 4/4) sayılamayacak. Bu durum kadını erkek karşısında adaletsiz bir konuma çıkaracağı ve aile bağlarına zarar vereceği için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

4. İstanbul Sözleşmesi (Madde 12/1) ile karı koca arasındaki rol ve sorumluluk ortadan kalkıyor ve aile bağları hasar görüyor. Aile yıkılırsa medeniyet yıkılır. Aile ve medeniyetimizi korumak için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

5. Ailede örf, adet, namus kavramlarının korunması gerekir. Oysa İstanbul Sözleşmesi ile (Madde 12/1) töre, gelenek, değerler dahi kökünden kazımak için çalışılıyor. Din, ahlak, adet, gelenek ve görenek ve namusu korumak (Madde 12/5) için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız. Nitekim namusun kökü kazanınca homoseksüelliği de yasal hale getirmiş olacaktır.

6. Devletin görevi vatandaşını bir bütün olarak korumaktır. Oysa İstanbul Sözleşmesi (Madde 14) ile devlet tüm eğitim kurumlarında biyolojik cinsiyet yerine toplumsal cinsiyet hak olarak kabul edecek ve koruyacak. Böylece gencecik çocuklarımızın beynine eşcinsellik/cinsiyetsizlik nakşedilecek. Çocuklarımızın eşcinsel/cinsiyetsiz olmaması için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

7. Her ailede anlaşmazlıklar olabilir. Bir arabulucu ile aile yıkılmaktan, çocuklar annesiz ya da babasız kalmaktan kurtulabilir. İstanbul Sözleşmesi (Madde 48) ile devlet her türlü arabuluculuk ve danışmanlığı yasaklamaktadır. Ailelerin yıkılmaması için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

8. İstanbul Sözleşmesi sözkonusu bizim bütün kanunlarımızı devre dışı bırakıp feminist Avrupa kanunlarını bize dayatmaktadır. Oysa bizim kanunlarımız bize yeter. En iyi kanunu eşcinsellik, cinsel yönelim, cinsel kimlik vs. olmadan da yapabiliriz. Yerli ve milli kanunlarla aile birliğinden yana olduğumuz için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.

9. İstanbul Sözleşmesi feminist erkek düşmanlığı dili ile yazılmıştır. Erkek sürekli tecavüzcü kadın ise sürekli kurban olarak sunulmuştur. Kadının da erkeğinde adalet sınırı içinde cinsiyetine uygun yaşaması için İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız.