Krizdeki Lübnan'a Katar eli: Dev güneş santrali geliyor

Ayrıca Beyrut'un yeniden inşa planlarını başlatması ve bu süreçte yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin evlerine dönmelerine olanak sağlanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Al Thani, gerçekleştirdikleri görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra karşılıklı iş birliğini güçlendirme yollarını ve gelecekte doğabilecek fırsatlarını ele aldıklarını dile getirdi. Katar Başbakanı, "Lübnan'da tırmanmaya devam eden gerilim, barış gücü kuvvetlerine yönelik saldırılar ve İsrail'in Lübnan topraklarındaki ihlalleri görüşmelerimizin büyük bir bölümünü oluşturdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının ve BM ile koordinasyon içinde varılan tüm anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.