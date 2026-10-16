Krizdeki Lübnan'a Katar eli: Dev güneş santrali geliyor

"QATAR ENERGY, LÜBNAN'DA "DEVASA" BİR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURACAK": Katar Başbakanı Al Thani, son yıllarda ciddi enerji krizleriyle boğuşan Lübnan'da, Qatar Energy'nin devasa bir güneş enerjisi santrali kurmayı planladığını açıkladı. "Katar'ın en karanlık dönemlerde verdiği desteği asla unutamayız" Lübnan Başbakanı Salam, İsrail güçlerinin devam eden saldırıları karşısında yürütülen yeniden kalkınma çalışmalarında gösterdiği iş birliği ve destek için Katar'a teşekkür etti. "Elbette bu yeni bir durum değil" diyen Selam, "Katar'ın, özellikle 2006'daki İsrail ile savaşın ardından yaşadığımız en karanlık dönemlerde verdiği desteği asla unutamayız" ifadelerini kullandı.