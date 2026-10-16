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Karagöl güz renklerine büründü

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AA Giriş Tarihi:

Karagöl güz renklerine büründü

Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

#1
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, çevresindeki ağaçların rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

#2
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Heyelan sonucu derenin önünün kapanmasıyla oluşan Karagöl, bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Her yıl binlerce yerli ve yabancı kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

#4
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

#5
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

#6
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

#7
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

#8
Foto - Karagöl güz renklerine büründü

Karagöl'ün sonbahar renkleriyle bütünleşen doğal güzellikleri dronla görüntülendi.

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