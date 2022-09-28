Sosyetik iş kadınına müstehcen video şoku! Çekeni tahmin bile edemeyeceksiniz

Sosyetik iş kadını Ece Kurdoğlu'nun müstehcen görüntüleri, evindeki hizmetlisi Saknoza S. tarafından gizlice video kaydına alındı. Ece Kurdoğlu'nun diğer hizmetli Gülnaz P. tarafından durum fark edilince, iş akdi feshedilen Saknoza S., iş kadını tarafından savcılığa şikayet edildi. Hizmetçi hakkında dava açıldı.

Arbeta Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ece Kurdoğlu, İstanbul Beşiktaş'taki ikamet ediyordu. Genç kadının evinde iki temizlik görevlisi vardı. İddiaya göre 25 Şubat günü hizmetlilerinden Gülnaz P., iş kadınının yanına gelerek diğer hizmetlinin evde gizlice müstehcen videolar çektiğini söyledi.

Kurdoğlu, duydukları sonrası diğer hizmetli Saknoza S.'yi yanına çağırarak durumu sordu. Fakat 36 yaşındaki genç kadın, diğer hizmetlinin kendisini yanlış anladığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Müstehcen videolarını çekmiş

İş kadının sırtına ve vücuduna krem sürerken yanlışlıkla video kaydına bastığını söyleyen genç kadın, bu videoyu gören Gülnaz'ın kendisini yanlış anladığını söyledi.

Fakat iş kadını, kendisinin videosunu habersiz şekilde çeken hizmetlisinden şikâyetçi olarak iş akdini feshetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay önce iş kadının evinde çalışmaya başlayan genç kadının ifadesi alındı.

Ece Kurdoğlu'nun müstehcen görüntülerini çekmediğini ileri süren hizmetli, burada da amacının suç işlemek olmadığını söyledi.

6 yıla kadar hapsi isteniyor

Olayla ilgili savcılık tarafından Saknoza S. hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı. Saknoza'nın Ece Kurdoğlu'nun mahrem görüntülerini kayda alarak suç işlediği iddia edildi. 6 yıla kadar hapsi istenen hizmetli, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.