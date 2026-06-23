  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı... Akit karşıtı baro başkanı istifa etti! 'Türkiye, İsrail için İran'dan çok daha büyük bir tehdit!' Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtıp artistlik yapmıştı! O şaklabanın paketlenme anı ortaya çıktı Defin krizi: Müslüman kadının cenazesi yakılarak külleri ateist mezarlığına defnedildi! Ardahan'da korkutan deprem Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili flaş karar alındı: Çok sayıda kişi tutuklandı Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe! Türkiye'de diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi! Ölümcül sıcak alarmı! Avrupa’yı kavuran hava dalgası Türkiye’ye de geliyor!
Eğitim MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı" yayımlandı! 10 konu başlığından oluşuyor
Eğitim

MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı" yayımlandı! 10 konu başlığından oluşuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı" yayımlandı! 10 konu başlığından oluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi hedefiyle yürütülen faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan "İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030" yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğrencilerimizin doğaya saygılı alışkanlıklar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını kuşanmasını, medeniyetimizin 'emanet' bilinciyle örtüştürerek stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul ve kurumlarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi, öğrencilere sürdürülebilir yaşam becerilerinin ve sorumluluk bilincinin kazandırılması, bireylerin iklim değişikliği konusunda etkin rol alması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Bu faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030" yayımlandı.

2022-2025 eylem planıyla başlatılan çalışmaların devamı niteliğindeki yeni plan, eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayan bir yol haritası sunuyor.

EYLEM PLANI 10 KONU BAŞLIĞINDAN OLUŞUYOR

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden, ilgili kurum/kuruluşlardan alanında uzman personel ile üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan eylem planı, okullarda doğal kaynakların verimli kullanımı, çevresel farkındalığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün kalıcı hale getirilmesini hedefliyor.

Eylem planı, iklim değişikliğine karşı dirençli bir eğitim sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda 10 konu başlığı, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor.

"Afet ve Acil Durum, Okul Yapıları ve Fiziki Altyapı, İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı, Uluslararası İş Birlikleri" gibi pek çok konu başlığının yer aldığı eylem planı kapsamında öğretim programlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temaları doğrultusunda geliştirilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, öğretmenlerin bu alanlardaki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerine yer veriliyor.

Enerji, su ve atık yönetimine yönelik yeşil okul uygulamalarının geliştirilmesi, başarılı örneklerin paylaşılması ve uluslararası işbirliklerinin artırılması da öncelikli çalışma alanları arasında bulunuyor.

"TEORİK BİLGİYİ PRATİK YAŞAM AHLAKINA DÖNÜŞTÜRME KARARLILIĞIMIZIN TEZAHÜRÜDÜR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kitaplaştırılan "İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030"un takdim yazısını kaleme aldı.

Eylem planı aracılığıyla çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü olarak içselleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin doğaya saygılı alışkanlıklar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını kuşanmasını, medeniyetimizin 'emanet' bilinciyle örtüştürerek stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz. Okullarımızda hayata geçirdiğimiz sıfır atık yönetiminden geri dönüşüm uygulamalarına, yağmur suyu hasadından kompost sistemlerine ve agroekolojik faaliyetlere kadar uzanan geniş yelpaze, teorik bilgiyi pratik bir yaşam ahlakına dönüştürme kararlılığımızın tezahürüdür."

MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Eğitim

MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Okullarda "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri düzenlenecek
MEB duyurdu! Okullarda "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri düzenlenecek

Eğitim

MEB duyurdu! Okullarda "Yeşil Vatan: ÇevreFest'26" etkinlikleri düzenlenecek

MEB duyurdu: Yabancı dil yeterlilik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
MEB duyurdu: Yabancı dil yeterlilik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Eğitim

MEB duyurdu: Yabancı dil yeterlilik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23