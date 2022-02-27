Sosyeteye ders olsun! Mahmut Tuncer'in hikayesi kızını rezil etti

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen olan 30 yaşındaki kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Parasız adam gereksiz adamdır" dedi.

"Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna Gizem Tuncer şu cevabı verdi:

"Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın."

Parası olmayanı adamdan saymayan Gizem Tuncer sözlerine şöyle devam etti:

"Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar."

Gizem Tuncer'in sözlerini değerlendiren Kelebek yazarları Savaş Özbey ve Orkun Ün, şu ifadeleri kullandı:

"Babası Mahmut Tuncer’in geçmişini unutmuş Gizem. Eminim bu sözlerine ilk tepki babasından gelmiştir. Mahmut Tuncer, ‘Annen çok zengindi. Benim beş kuruş param yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce, aylarca kapısında yattım’ diye kızmıştır."

"Gizem’in bu teoreminde iki ‘küçük’ sıkıntı var. Birincisi, milyonlarca parasız insana ‘gereksiz’ diyerek onları incitebilme ihtimali. İkincisi de kendi babasının Şanlıurfa sokaklarında darı ve buz sattığı gerçeği. İyi ki annesi onun gibi düşünmüyormuş. Yoksa mahrum kalacaktık bu üst düzey zekâdan."

"Davul bile dengi dengine"

Gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama daha yapan Gizem Tuncer sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

"İsteyen istediğini düşünebilir" diyen Gizem Tuncer şu ifadeleri kullandı:

"Kendi parasını kazanmayan adama aşık olmam. Evde oturacak ben mi bakacağım ona… Parasız hayat mı dönüyor, çalışacaksın çabalayacaksın! Ben aynı şekilde kadının da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Birine sırtını dayayıp hayat geçmez öyle bir dünyada yaşamıyoruz.

Ya da babasının parasıyla yaşayan adamlarıyla yaşıyorlar bu güzel bir şey değil, 10 olmaz üç olur kendi parasını kazanır. Davul bile dengi dengine evlilik yaptığın zaman olmuyor yürümüyor. Ablamın evliliği de bu yüzden bitti. Kimse beni sevmek mecburiyetinde değil, isteyen istediğini yazsın yorumlasın."