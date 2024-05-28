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Gündem Sosyetenin yeni derdi! Bir yanda sokak köpeklerinin maması bir yanda Bodrum'da tatil sefası
Gündem

Sosyetenin yeni derdi! Bir yanda sokak köpeklerinin maması bir yanda Bodrum'da tatil sefası

Yeniakit Publisher
2024-05-28 16:14:00 - 2024-05-28 16:59:06
Sosyetenin yeni derdi! Bir yanda sokak köpeklerinin maması bir yanda Bodrum'da tatil sefası

Sokak köpekleri için mama fiyatlarından şikayet eden Türk sosyetesi şimdi de Bodrum'daki ultra lüx otellerde tatil yapmanın maliyetli olduğu derdine düştü.

Toplum hayatını tehdit eden başıboş köpek sorunu sözde hayvanseverler tarafından koyulan engel sebebiyle bir türlü çözüme kavuşturulamazken, sosyete dünyası "sokak hayvanlarının mama fiyatı"ndan şikayet ediyor.

Mama fiyatlarının yükselmesinden şikayet eden sosyetenin yeni derdi ise yaklaşan yaz aylarıyla birlikte çıkacakları ultra lüx otellerdeki tatil fiyatı.

Bugün muhalefete yakın medya, "Türkiye'de tatil hayal oldu" başlıklarını kullandı. Haberlerde "Türk sosyetesine" hitap eden ultra lüx otellerin fiyatı işlendi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyetenin yeni sıkıntısının anlatıldığı muhalefet medyasının tamamında servis edilen haber metni şöyle:

Türkiye’de tatil yapmak vatandaşa hayal olduğu gibi, yabancı turist için de pahalı hâle geldi. Otel fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Bugün 4 kişilik bir aile 7 gece her şey dâhil bir otele gitmeye kalksa, ücreti 100 bin liranın üstüne çıkıyor. Bu rakama ulaşım ve alışveriş de eklendiğinde fatura ciddi boyutlara ulaşıyor.

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Yorumlar

Salih

Bu tipler insan ve vatan hainleri

Osman

Birde zenginin derdi yok derler. Buyurun işte..
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