Sosyete ünlüsü İpek Hattat'ın kuryeye yaptığı teklif ortaya çıktı

25 Şubat’ta arızalı cihazı almak için Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat’ın evine giden kurye Renas Demirbaş, evde alıkoyulmuş ve darp edilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede; şüpheli İpek Hattat’ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 32 yıla kadar hapsi istendi.

Pişkin teklif: Ücretini yatırayım

Eve kilitlediği kuryenin, telefonunu kırarak işkence yapan İpek Hattat, mahkemeye bir dilekçeyle başvurdu. Sabah'ın haberine göre Hattat, kırdığı telefonun ücretini kuryenin hesabına yatırmayı teklif etti.

İpek Hattat, yargılama devam ederken bir dilekçe sunarak genç adamın telefonuyla ilgili uğramış olduğu zararı gidermek istediğini belirtip kuryeye ait banka bilgilerini talep etti. Hattat'ın avukatı "Banka bilgilerinin tarafımıza verilmesi ya da uygun görülecek başka bir yöntemin bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.

Olay

İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti. Olayla ilgili konuşan kuryenin patronu H.C. "Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım. Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim." demişti.

Sosyete ünlüsü İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye Renas Demirbaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Villanın bahçe kapısına gittiğimde beni güvenlik alıp iç kapıya götürdü. Ardından Hattat beni içeri çağırıp villanın kapısını kilitledi. Sevgilisi ve şoförüyle etrafımda durdular, beni işaret edip, "Bunlar dolandırıcı, polis çağırın" dediler.

Hattat, yanıma gelip "Patronunu ara hemen" dedi. Ben de korktuğum için aradım. Ardından kadın elimden telefonu alıp merdivenden attı. Bana bağırarak "Siz kimsiniz lan" diyerek küfür ve hakaret etti. "Patronun gelene kadar buradan çıkamayacaksın" dedi.

Sonra işaret ederek bana köpeklerinin dışkısını yaptığı yeri gösterip "Git oraya çömel, bekle" dedi. Telefonu yerden alıp birkaç kez daha duvara attı. Evde iki saat kadar mahsur kaldım. Beni ikametinde zorla tutan, hakaret edip telefonumu kıran şahıstan şikayetçiyim. Demirbaş'ın patronu ise, "Renas içerideyken aradım, telefonu kadın açtı. 'Yiyorsa kendin gel. Çocuk bembeyaz oldu, seni bekliyor' dedi. Hakaret ve küfür etti" dedi.