Sosyete kasabı Nusret'in mekanında yangın
Şune önünde mizansen kuyruk oluşturduğu iddialarıyla bir zamanlar gündeme gelen sosyete kasabı Nusret’in Etiler’deki mekanında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Şube önünde mizansen kuyruk oluşturduğu iiddialarıyla bir zamanlar gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe’nin İstanbul Etiler’deki mekanında yangın paniği yaşandı. Mekanın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Bunun üzerine mekan çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürüldü
Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.