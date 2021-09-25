Sosyete kasabı Nusret'e "burger" tepkisi

Şube önünde mizansen kuyruk oluşturduğu iddialarıyla bir zamanlar gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor.

Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni mekandaki fiyatlar, büyük tepki çekti.

"3 tane burger 3 bin 600 TL"

38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.

Emre Mor ve Muzzi Özcan

"Vergi rekortmeni olması gerekir"

Gazeteci İsmail Er ise fiyatlara farklı bir bakış açısıyla tepki gösterdi. Nusret'in bu fiyatlarla vergi rekortmeni olması gerektiğini ifade eden Er, "Nusret'e gidenleri maliye takip ediyor mu ya da MASAK" diye sordu.

Er, paylaşımında şunları söyledi

:"Nusret, 3 hamburgere 3 bin 600 TL fiş kesmiş! Adam kime nasıl hesap keseceğini biliyor! Futbol menajerine koymaz da! Nusret'e gidenleri maliye takip ediyor mu ya da MASAK! Nusret'in bu fiyatlarla Türkiye'de vergi rekortmeni olması gerekir!"