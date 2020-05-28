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'Sosyete' Faik Öztrak, devletin sırtından geçinen ailesi sorulunca bakın ne dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İHA ve SİHA'ların mimari Selçuk Bayraktar'ı eleştirdiği bir konuşmasında kullandığı "Sizde sosyete damat çok" ifadeleriyle tepki çeken CHP'li Faik Öztrak'a devlet sırtından geçinen akrabaları soruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:14:00 -
'Sosyete' Faik Öztrak, devletin sırtından geçinen ailesi sorulunca bakın ne dedi

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'de parti sözcüsü Faik Öztrak, "Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin" ifadeleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İHA ve SİHA'ların mimari Selçuk Bayraktar'ı hedef almıştı.

Skandal ifadeleriyle haddini aşan Öztrak'ın ailesiyle ilgili gerçekler bir bir dün yüzüne çıktı.

5 dönemdir CHP'de milletvekili olan Faik Öztrak, 2001-2003 yılları arasında Kemal Derviş döneminde Hazine Müsteşarı olarak görev aldı.

Babası

Baba Orhan Öztrak ise; İsmet İnönü döneminde İçişleri Bakanı, Bülent Ecevit döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı.

Dedesi

Dede Mustafa Faik Öztrak ise 8 dönem CHP'de milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevi yaptı.

Amcaları

Amcası İlhan Öztrak, Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Ardından da Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Diğer amcası Adnan Öztrak ise TRT'nin ilk Genel Müdürü olarak kayıtlara geçti.

"Ailemle gurur duyuyorum"

Faik Öztrak'a devletin sırtından geçinen ailesi soruldu. Öztrak, "Elbette herkes ailesiyle gurur duyar. Çok şükür, ben de kendi ailemle gurur duyuyorum. Benim ailem de ben de devlet kapısını hizmet kapısı olarak gördük." dedi.

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