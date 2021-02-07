  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sosyalist Küba'dan ilginç karar
Dünya

Sosyalist Küba'dan ilginç karar

Özel sektöre izin verilmeyen, sadece kısıtlı alanlarda devlet kontrolünde özel sektöre müsaade edilen sosyalist Küba'da dikkat çeken bir karara imza atıldı. Komünist Parti yönetimindeki ülkede, birçok sektörde özel işletmelerin faaliyetine izin verileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 12:46:00 -
Sosyalist Küba'dan ilginç karar

Küba Çalışma Bakanı Elena Feito, ülkede devlet kontrolünde bulunan 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verileceğini açıkladı.

CNN’in haberine göre, Feito, özel teşebbüslerin yer almasına izin verilen devlet kontrolündeki sektörlerin sayısını artırdıklarını duyurdu. Böylece ülkede özel şirketlerin faaliyet gösterebileceği alanların sayısı 127’den yaklaşık 2 bine çıktı.

Feito, 124 sektörün ise devlet kontrolünde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ayaktakımıCHE

Komünizm, elden gidiyeah!!! 30 senedir tarihin çöplüğünde, ama gel de bunu Komünist robotlara anlat. O kadar şakulleri kaymış ki; dünyada şu anda mevcut "%100 Komünist diktatörlük" olan Kuzey Kore'yi bile, "Faşist Devlet" diyerek damgalıyorlar...
  • Yanıtla
Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!

Millet İttifakı'ndaki çatırdamalar zaman zaman gündeme gelirken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu v..
Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı
Gündem

Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı

İzmir'de meydana gelen sel sonrası dükkanı hasar gören esnaf, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Burada 35 senedir CHP var. Bu altyapıyı düze..
O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!
Dünya

O ülkede büyük panik: Başkenti 4 günde kuşatabilirler!

Polonya'yı bir Rus saldırısından korumayı amaçlayan askeri simülasyonlarda beklenmedik bir sonuç çıktı; Sadece dört günde başkent Varşova Ru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay