Sosyalist Küba'dan ilginç karar
Özel sektöre izin verilmeyen, sadece kısıtlı alanlarda devlet kontrolünde özel sektöre müsaade edilen sosyalist Küba'da dikkat çeken bir karara imza atıldı. Komünist Parti yönetimindeki ülkede, birçok sektörde özel işletmelerin faaliyetine izin verileceği açıklandı.
Küba Çalışma Bakanı Elena Feito, ülkede devlet kontrolünde bulunan 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verileceğini açıkladı.
CNN’in haberine göre, Feito, özel teşebbüslerin yer almasına izin verilen devlet kontrolündeki sektörlerin sayısını artırdıklarını duyurdu. Böylece ülkede özel şirketlerin faaliyet gösterebileceği alanların sayısı 127’den yaklaşık 2 bine çıktı.
Feito, 124 sektörün ise devlet kontrolünde kalmaya devam edeceğini belirtti.