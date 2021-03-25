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Yerel Sosyal tesislerde korkutan yangın
Yerel

Sosyal tesislerde korkutan yangın

Batman'da sosyal tesislerde çıkan yangını söndürmek için olay yerine giden ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:12:00 - 2021-03-25 15:24:23

Batman'daki yangın, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Site Mahallesi'ndeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde çıktı.

Müdürlük bünyesindeki sosyal tesislerin bulunduğu Kristal Park'taki konaklama merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yatakhane bölümüne sıçradı. Yangının ardından bölgeye Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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