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Aktüel

"Sosyal mesafe"yi ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:37:21 -
"Sosyal mesafe"yi ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye 19 bin 425 lira ceza uygulandı.

Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evde kumar oynadıkları tespit edilen ev sahibi Ö.M. ile 4 kişi yakalandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan kişilere toplam 19 bin 425 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.


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