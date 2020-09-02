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Yerel Sosyal mesafe unutuldu! Sokak düğünü savaş alanına döndü
Yerel

Sosyal mesafe unutuldu! Sokak düğünü savaş alanına döndü

Antalya'nın Çaybaşı mahallesinde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bir sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:13:00 -

Koronavirüs önlemleri kapsamında defalarca uyarı yapılmasına rağmen Antalya’nın Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Çaybaşı ilçesinde sokak düğünü yapıldı.

Sosyal mesafenin unutulduğu sokak düğünü bir tartışma yüzünden yarıda kesildi. Bir anda çıkan kavga sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Davetliler birbirine saldırırken, kavgaya karışmayan davetliler kaçışmaya başladı.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Düğün alanının karışması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerinde öfkeli grubu zor sakinleştirdi. Polis gelinceye kadar onlarca sandalye havada uçuştu.

Kavga sonrası grup birbirinden şikayetçi olmadı.

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