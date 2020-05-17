  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizm için 70 ülke ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin 'güvenli' olduğu vurgusu

KKTC'de orman yangını

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?
için kalan
Aktüel

Sosyal mesafe kuralına uyulmayınca valilik yaylaya gidişi yasakladı

Osmaniye Valiliği, Zorkun Yaylası’nda kalabalık oluşması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında yaylaya gidişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:24:27 -
Sosyal mesafe kuralına uyulmayınca valilik yaylaya gidişi yasakladı

Osmaniye Valiliği, Zorkun Yaylası’nda kalabalık oluşması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında yaylaya gidişlerin durdurulduğunu açıkladı.


Osmaniye merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında nüfusu yaklaşık 80 bin ile 100 bine kadar çıkan Zorkun Yaylası’na gidişler Osmaniye Valiliğince durduruldu. Yaylada bulunan fırın ve kasapların önünde uzun kuyruklar oluşması, insanların maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi alınan bu kararda etkili oldu. Alınan kararın ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zorkun Yaylası yolu Karacalar mevkisi Orman İşletme Müdürlüğü önünde yol uygulaması yaparak yaylaya gitmek isteyen vatandaşları geri çevirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı