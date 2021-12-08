Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!

Solak medyanın algı operasyonuyla kesilerek verilen sokak röportajlarında kendi ülkesine kin kusan kişiler konuşturuluyor.

Kameraları görüp gaza gelen bazı kişiler olmayan şeyleri de varmış gibi savunarak algı operasyonuna dahil oluyor.

Yalancı çıktı

Söz konusu sokak röportajlarından birine dahil olup eşinin boğazını kesen kişinin 4 yıl sonra tahliye olduğunu ve cebinde 1 lira para olmadığını iddia ederek kameralara ağlayan kişinin yalan söylediği ortaya çıktı.

Videosu sosyal medyada viral olan kişi daha sonra yine bir sokak röportajında yalan söylediğini ve yaptığı şeyin yanlış olduğunu itiraf etti.