Sosyal medyayı sallayan sokak röportajlarının maskesi düştü!
Sosyal medyada Türkiye’nin karalanmaya çalışıldığı sözde sokak röportajlarından birisinde karısını öldüren katilin tahliye olduğunu iddia ederek kameralara göz yaşı döken kişinin ‘yalan’ söylediği ortaya çıktı.
Solak medyanın algı operasyonuyla kesilerek verilen sokak röportajlarında kendi ülkesine kin kusan kişiler konuşturuluyor.
Kameraları görüp gaza gelen bazı kişiler olmayan şeyleri de varmış gibi savunarak algı operasyonuna dahil oluyor.
Yalancı çıktı
Söz konusu sokak röportajlarından birine dahil olup eşinin boğazını kesen kişinin 4 yıl sonra tahliye olduğunu ve cebinde 1 lira para olmadığını iddia ederek kameralara ağlayan kişinin yalan söylediği ortaya çıktı.
Videosu sosyal medyada viral olan kişi daha sonra yine bir sokak röportajında yalan söylediğini ve yaptığı şeyin yanlış olduğunu itiraf etti.